Boldrini ha pubblicato un video fasullo su Fontana e poi ha chiesto scusa

Leggi su agi

(Di domenica 16 ottobre 2022) AGI - Uncon protagonista il neo presidente della Camera Lorenzo, le accuse di Laurae infine la retromarcia di quest'ultima e le scuse allo stesso. È il caso di cui si è resa protagonista l'esponente del Pd, che nelle ore successive all'elezione dialla presidenza di Montecitorio aveva postato un(poi cancellato), in cui l'esponente leghista attaccava con con toni pesanti e offensivi i bambini non europei. Immagini però non del tutto corrispondenti al vero. La stessa, che a caldo aveva commentato in maniera forte l'elezione didefinendolo un "putiniano, estremista", voluto da Meloni "in sfregio alla Costituzione antifascista e ai suoi principi di uguaglianza e inclusione”, oggi corregge il ...