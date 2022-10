Arsenal | Arteta | «Squadra di carattere nonostante i guai»

(Di domenica 16 ottobre 2022) Mikel, tecnico dell’, ha parlato dopo la vittoria dei londinesi in casa del Leeds: le dichiarazioni Mikelha parlato in conferenza dopo Leeds-0-1, che tiene i londinesi in testa alla Premier. LE PAROLE – «Nella ripresa non siamo partiti con il giusto ritmo, ci siamo messi ingrossi perchè non prendevamo le decisioni corrette. Però amo la resilienza, la lotta e ilche la miaha mostrato nel corso della partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'Arsenal vince anche Leeds e si conferma prima della classe in Premier, con 27 punti e il 9° ... La squadra di Arteta soffre ad Elland Road, rischia grosso al 64' quando Bamford calcia a lato un rigore ... Leeds United - Arsenal 0-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida dell'undicesima giornata di Premier League 2022/23.