Scherzi a parte | le anticipazioni dell’ultima puntata | c’è Elisabetta Gregoraci

(Di sabato 15 ottobre 2022) Torna l’appuntamento con. Enrico Papi guida l’ultimadel programma di Canale Cinque Domenica 16 ottobre in prima serata su Canale 5 ultimo appuntamento con “”, il programma più irriverente della televisione condotto da Enrico Papi. Anche in questa edizione, Papi e gli autori del programma prendono di mira i volti più noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo. I protagonisti, spesso grazie alla complicità di persone a loro vicine e ovviamente a loro insaputa, si ritrovano nelle situazioni più grottesche e inverosimili. Le vittime, ospiti in studio, si rivedono a mente lucida e raccontano poi le emozioni vissute nel corso dello scherzo. Nel corso della quintagli “scherzati” saranno: Giucas Casella, Deborah ...

, Katia Ricciarelli e la reazione choc: cos'è successo durante la puntata Ricciarelli ha raccontato al conduttore Pierluigi Diaco ieri, venerdì 14 ottobre, come Baudo l'abbia difesa: '...Ennesima girandola di personaggi spesso ipocriti, alle prese con occasioni mancate edel ...della colpa va alla presenza di una linea temporale non solo frammentata, bensì confusa da un ...Domenica 16 ottobre in prima serata su Canale 5 ultimo appuntamento con “Scherzi a parte”, il programma condotto da Enrico Papi. Anche in questa edizione, Papi e gli autori del programma prendono di m ...Domenica 16 ottobre in prima serata su Canale 5 ultimo appuntamento con “Scherzi a parte”, il programma più irriverente della televisione condotto da Enrico ...