“Scherza col fuoco” | GF Vip scatta il bacio nella notte | finisce malissimo VIDEO

(Di sabato 15 ottobre 2022), il gieffino non ce la fa più a resistere, ma è tutta una strategia per fare ingelosire qualcun altroal GF Vip (Twitter)Al GF Vip, nelle ultime ore, sembra non parlarsi d’altro che di Edoardo e Anto. La cattiva condotta di lui ha fatto sì che Antosi allontanasse, cercando invece di avvicinarsi ad Antonino. Tra i due c’è un gioco che funziona: a entrambi va bene perché lei ha bisogno di far ingelosire Edoardo per fargli capire di non essere indispensabile, lui invece non ha altre prede, Antoè perfetta per qualche clip. Nel frattempo Donnamaria continua a morire dentro vedendo la ragazza che gli piace in braccio ad un altro. Queste dinamiche stanno invadendo lo spazio del GF Vip, perché è come se le telecamere mettessero in ...