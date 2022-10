Sassuolo | non c’è pace per Berardi | nuovo infortunio

Leggi su rompipallone

(Di sabato 15 ottobre 2022) Domenicotorna in campo dopo un lunghissimo: ilritrova il suo capitano e uomo migliore. Ma non è esattamente così. Nonostante il lungo recupero e le condizioni che sembravano essere rientrate al 100%, ‘Mimmo‘ si è fermato nuovamente per una ricaduta durante la sfida del Gewiss Stadium contro l’Atalanta.: la situazione Mani e maglia in volto, sguardo rassegnato:esce dal campo pere si teme una ricaduta seria. Il capitano delsi è subito fermato non appena ha sentito il muscolo tirare e ha chiesto il cambio. Il suo volto e i suoi “no” con la testa mentre usciva dal campo ...