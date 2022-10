Guerra nucleare in Italia? Una strage secondo la previsione di Archivio Disarmo

Leggi su tvzap

(Di sabato 15 ottobre 2022). Il conflitto tra Russia e Ucraina vive fasi di trepidazione. La controffensiva di Kiev ha fatto storcere il naso a Putin, che perde uomini e territori. Il presidente russo ha minacciato l’utilizzo del nuclare. Ma in caso diquali sarebbero le conseguenze per il nostro paese? Uno studio di Iriad-, sulla base del modello elaborato da Alex Wallerstein e applicato dall’Università di Princeton, ha rivelato quali sarebbero le conseguenze e soprattutto gli obiettivi colpiti in. (Continua…) LEGGI ANCHE:, l’America fa scorta di un farmaco anti-radiazioni: cosa sta succedendoin ...