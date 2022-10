Classifica marcatori Serie A 2022-2023 | i goleador del campionato

L'attacco è il migliore del campionato con diciotto reti merito anche della coppia formata da Cheddira e Antenucci che comanda lacon otto e cinque reti. La difesa ha incassato ...Espugna il Vigorito e vola in testa alla. BENEVENTO - TERNANA 2 - 3: al 19 autogol di Iannarilli (B), al 38 La Gumina (B), al 57 Sorensen (T), al 73 Pettinari (T), all' 81'Di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...Il Bari non vuole smettere di sognare, l'Ascoli cerca di restare in media per un campionato di medio alta classifica. Al San Nicola oggi pomeriggio (16.15) prevista l'ennesima bolgia della stagione pe ...