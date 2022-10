Calciomercato Juventus | pronto il primo colpo per gennaio | risolve due problemi

(Di sabato 15 ottobre 2022) Lasta già pensando al mercato invernale e sembra averunmolto importante; andiamo a vedere di chi si tratta. Una situazione dare il prima possibile e in tutti i modi possibili; laè in uno dei momenti peggiori degli ultimi anni. Nonostante siamo solamente ad ottobre, la stagione dei bianconeri rischia di essere già conclusa a livello di obiettivi primari: la qualificazione agli ottavi di Champions è già sfumata (nonostante la matematica ancora da qualche speranza a Bonucci e compagni) e in campionato ilposto è lontanissimo. Isono diversi da un gioco che non decolla, ai numerosifisici passando per un tecnico che non sembra avere il titolare controllo della squadra. Un modo per uscire da ...

Calciomercato.com

Dicevamo di possibili ricadute negative in caso di nuova sconfitta, dopo quelle col Milan in campionato e Maccabi Haifa in Champions League, in casa. La panchina di Allegri, almeno fino alla ...Commenta per primo Il JHotel ospiterà i giocatori dellaalmeno fino alla gara con il Torino, in programma sabato. Ecco tutti i particolari sulle stanze, gli accessi e i campi di allenamento. Calciomercato Juve: pessime notizie in arrivo da Londra Nel secondo anticipo della decima giornata, Torino e Juventus si sfidano per il derby della Mole numero 205. Dopo i primi 9 turni di Serie A, i granata e i bianconeri si trovano separati ...La società bianconera vorrebbe il centrale difensivo della Roma e potrebbe offrire come contropartita tecnica il centrocampista americano ...