Un' altra rapina del 12enne imprendibile e i morsi ai passanti | Ho la scabbia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ancora lui, ancora a Milano, ancora una. È stato fermato giovedì pomeriggio il ragazzino di 12 anni già bloccato lunedì dopo aver aggredito un turista americano 35enne in via Manzoni per portargli via un Rolex...

E, quindi, con la complicità di altre due persone, un'donna e un uomo, ha prima adescato il pensionato e poi ha messo in atto la. Secondo l'accusa, gli indagati dopo essere entrati in ...LE IPOTESI DEL GIP - Gli arrestati avrebbero pianificato unaai danni di Montinaro poiché ... E, quindi, con la complicità di altre due persone, un'donna e un uomo, sarebbe entrata nell'... Un'altra rapina del 12enne 'imprendibile', poi i morsi ai passanti: "Ho la scabbia" Fermato, di nuovo, il 12enne che era già stato bloccato lunedì. In un mese 6 colpi, ma non può essere arrestato. Ora è in ospedale perché ha detto di avere la scabbia ...Lo scorso 9 luglio 2022, alle ore 3.00 circa, in via Bruno Buozzi a bordo di un bus AMT della linea 2, veniva perpetrata una rapina violenta ai danni di un giovane passeggero ...