Sky TG24 Live In Firenze | ambasciatore Ucraina | “Primo contatto Zelensky-Meloni” DIRETTA

Questa mattina due attiviste hanno imbrattato il capolavoro di Vincent van Gogh "I girasoli ", conservato a Londra nella National Gallery. Sull'opera è stato lanciato il contenuto di due barattoli di ...I fratelli George e Alfred Degiorgio, i sicari che hanno confessato di aver organizzato il piano ed eseguito l'omicidio di Daphne Caruana Galizia, sono stati condannati a 40 anni di prigione. Dovranno ..."Per l'elezione di Fontana il primo a festeggiare è Vladimir Putin, alla faccia della tanto sbandierata continuità e della presunta svolta moderata raccontata da alcuni commentatori. La verità ...La fumettista e cineasta ha ricevuto il riconoscimento alla sua prima edizione in segno di solidarietà verso le donne iraniane: "La battaglia contro il maschilismo e per l'uguaglianza non può essere v ...