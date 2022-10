Putin | “Non mi pento | ci muoviamo nel modo giusto in Ucraina”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) MOSCA – Il presidente russo Vladimir(foto) ha risposto di “no” quando i giornalisti gli hanno chiesto se si rammaricasse di qualcosa per il conflitto in. Lo riporta l’agenzia Interfax. “Voglio chiarire. Quello che sta accadendo oggi è, per usare un eufemismo, spiacevole, ma avremmo avuto la stessa cosa un po’ più tardi, solo in condizioni peggiori per noi. Quindi stiamo agendo incorretto e tempestivo”, ha dichiarato, che a febbraio ha ordinato l’invasione dell’scatenando un conflitto nel quale hanno perso la vita decine di migliaia di persone. In“stiamo facendo tutto bene”. L'articolo L'Opinionista.

