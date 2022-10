Prossima settimana consultazioni | se sprint governo fra 8 giorni

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo l'elezione dei presidenti di Camera e Senato potrebbe arrivare già entro la fine dellala nascita del nuovo, con ogni probabilità targato Meloni. Tempi abbastanza rapidi, figli della netta vittoria dello schieramento di centrodestra che dovrebbe portare il Colle ad incaricare per la prima volta una donna, la leader Fdi Meloni appunto, di formare l'esecutivo. Sempre che non ci sia bisogno di tempi allungati, alla luce per esempio dell'impegno necessario per superare le frizioni emerse ieri nel voto al Senato su Ignazio La Russa tra FdI e Forza Italia.Dopo l'elezione dei presidenti di Camera e Senato i parlamentari hanno 48-72 ore di tempo per scegliere il gruppo a cui iscriversi. Martedì prossimo 18 ottobre, alle 14 al Senato e alle 15 alla Camera, sono convocati i gruppi per la loro formale costituzione ...