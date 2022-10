Procida 2022 | torna “Il Corpo dell’isola” | si danza con Gabriella Stazio | coinvolti anche gli spettatori

ècampania

Lo stampato Voiello - main sponsor di "Capitale Italiana della Cultura" - è stato realizzato negli anni '10 del Novecento. Non si conosce l'autore ma è evidente la rappresentazione ...... ' Brezza che ristora ', il poster pubblicitario dell'Amarena Fabbri, Lo stampato Voiello - main sponsor di 'Capitale Italiana della Cultura' - realizzato negli anni '10 del Novecento. ... Procida 2022, l'omaggio di Mimmo Jodice all'isola - ècampania La Festa dei Gigli di Nola in onore di San Paolino è un evento folkloristico di origine religioso dal carattere fortemente popolare che si ...Procida 2022, 70 innovatori per l’hackathon che guarda al futuro. Tre giorni di eventi nell’ambito di Innovation Village Cultura e innovazione insieme a Procida, in vista della finale di “Innovation V ...