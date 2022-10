Pioli chiodo fisso | “Col Napoli sconfitta immeritata” | forse dovrebbe farsene una ragione

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Stefano: “Col” il tecnico del Milan lo dice durante una intervista alla Lega di Serie A, in cui ha fatto il bilancio dei rossoneri. L’allenatore del Milan non riesce ancora a digerire quellasubita conto Spalletti che ha permesso agli azzurri di staccare il Milan.non perde occasione per ribadire il concetto. “Il bilancio in campionato sarebbe stato molto positivo se non avessimo perso contro ilperché credo che, per come la squadra ha giocato, meritassimo altro. Sappiamo che dobbiamo continuare così e che possiamo fare meglio – ha spiegato il tecnico del Milan -. Al nostro livello, in particolare, la cura del dettaglio può fare la differenza, come abbiamo visto e pagato sulla nostra pelle. Abbiamo subito qualche ...