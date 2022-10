Patric | Smalling e non solo | Fanta | le 5 mosse per la difesa

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il gol del difensore salva la giornata, quindi ecco qualche dritta su chi schierare in questo weekend. Da Chris, tre squilli in campionato, alla rivelazione, sempre titolare con la ...

Il gol del difensore salva la giornata, quindi ecco qualche dritta su chi schierare in questo weekend. Da Chris, tre squilli in campionato, alla rivelazione, sempre titolare con la Lazio di Sarri. Nove presenze su nove senza neanche un giallo. Completano la lista Di Lorenzo, Schuurs e Gabbia. ...Roma: Rui Patricio 6; Mancini 6,6.5, Ibanez 6.5; Zalewski 6.5, Cristante 6, Matic 5 (1' ... Lazio: Provedel 6; Lazzari 5, Gila 6,6, Hysaj 6.5; Luis Alberto 6 (14' st Felipe Anderson 6. Consigli Fantacalcio: Patric, Smalling, Schuurs, Di Lorenzo e Gabbia: chi schierare in difesa Fantacalcio, Napoli, Lazio e Udinese continuano ad incantare: ecco la top 11 con i migliori giocatori dell'8ª giornata di Serie A ...