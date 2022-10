Mondiali Qatar 2022 | il calendario | programma | date | orari e tv di tutte le partite

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Adesso anche i gironi sono stati sorteggiati. Per l’inizio del Mondiale in, manca solo il fischio d’inizio. Per la seconda edizione consecutiva, la selezione italiana non parteciperà alla competizione di calcio più importante e prestigiosa al mondo. Anche senza azzurri, la kermesse si svolgerà a partire da lunedì 21 novembrequando, dall’Al Bayt Stadium, alle ore 11 italiane, il Mondiale inizierà con la gara inaugurale giocata proprio da Senegal-Olanda COPERTURA TV –le 64saranno trasmesse, in esclusiva, dalla Rai, che si è assicurata l’esclusiva in chiaro. Le gare saranno ovviamente suddivise sui vari canali dell’emittente statale. ILE GLIDILE...

Pessime notizie per la Francia e per N'Golo Kante , che quasi certamente salterà il Mondiale di2022 per infortunio. A dare la notizia nelle scorse ore è stato L'Equipe, secondo cui il centrocampista del Chelsea si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una ricaduta del problema al ...L'Inter pensa alla pausa del campionato e a come "occuparla". Perché dal 13 novembre in poi, come tutti i club, perderà vari nazionali che andranno aiin, ma avrà un numero consistente di giocatori da tenere in forma in vista della ripresa di gennaio. Da qui nasce l'idea di un periodo di allenamento al caldo, dove avere le migliori ...Lautaro Martinez, disputa legale con il suo ex procuratore: il Mondiale è a rischio Il Qatar non permette l'accesso a chi ha cause pendenti: il Toro dovrà risolvere una bega con la sua vecchia agenzia ...Per il momento si tratta di una delle soluzioni valutate: soggiorno di una decina di giorni con almeno un'amichevole. Il 18 gennaio a Riad la finale del primo trofeo stagionale contro il Milan ...