(Di venerdì 14 ottobre 2022) Vigilanza. In pensione la guardia giurata della Sorveglianza italiana, punto di riferimento in città. Sparatorie, furti sventati, inseguimenti: «Fin da ragazzo il fascino della: ora farò il nonno».

L'Eco di Bergamo

Allenatori: Massimiliano Piccinetti e Roberto. La rosa dell'Invicta Emini Solcaffé Grosseto: opposto Gianluca PELLEGRINO; palleggiatoriBARATTI e Edoardo PANTALEI; Centrali Gianmarco ...Spadaro - - > Dal 14 al 22 ottobre 2022 musica, arte, danza, videoarte, cultura, food, ... Nicola Gratteri, Elisabetta Gregoraci, NAIP, il pluripremiato chef Nino, Daniele Campana e molti ... Mirko Rossi, quarant'anni in divisa: «Una vita di servizio sulla strada» Vigilanza. In pensione la guardia giurata della Sorveglianza italiana, punto di riferimento in città. Sparatorie, furti sventati, inseguimenti: «Fin da ragazzo il fascino della divisa: ora farò il non ...Il trequartista granata, Mirko Antonucci, ha commentato il momento della squadra, in vista della sfida con il suo ex compagno alla Roma, nonché nuovo tecnico della Spal, Daniele De Rossi ...