Meloni gela Berlusconi | “Supponente | arrogante e offensiva? Manca un punto | io non sono ricattabile”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Giorgiaattende tutto il giorno prima di lasciare Montecitorio, ad aspettarla cile telecamere ed era inevitabile la richiesta di una presa di posizione dopo la diffusione della foto con l’apvergato a mano da Silvioche la definisce “, prepotente,“, una che “non ha disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d’accordo”. Parole cherimaste senza smentita tutto il giorno e che hanno finito per aumentare la tensione interna al centrodestra. Una tensione che sta tutta nella risposta che la leader di Fratelli d’Italia ha dato entrando in macchina: “Bigliettosu di me? Non ho niente da dire,va undi ...

Il Fatto Quotidiano

Dopo un breve saluto nel cortile della Camera con Matteo Salvini,ha passato la sua giornata negli uffici di Montecitorio, insieme ai suoi collaboratori, in una serie di riunioni 'per ...Se, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi vanno al Quirinale insieme 'come fa uno dei tre a manifestare riserve' sulla leader di FdI presiedente del Consiglio Per Breda è questo il timore in ... Meloni gela Berlusconi: “Supponente, arrogante e offensiva Manca un punto: io non sono… Giorgia Meloni attende tutto il giorno prima di lasciare Montecitorio, ad aspettarla ci sono le telecamere ed era inevitabile la richiesta di una presa di posizione dopo la diffusione della foto con l ...Giallo Guido Crosetto. Durante “Diario politico”, il talk politico di LA7 , venerdì 14 ottobre, Enrico Mentana annuncia che ...