LIVE Musetti-McDonald | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | a breve il match del toscano

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.26ha brillato al debutto, superando agevolmente lo spagnolo Zapata Miralles con il punteggio di 6-3 6-0. Undominato dall’inizio alla fine, dimostrando grande confidenza con la superficie non rapidissima di. 17.23 Lorenzoa caccia della seconda semifinale Atp sul veloce indoor dopo quella raggiunta due settimane fa in quel di Sofia. 17.20 Ma adesso è la volta del terzo quarto di finale, quello fra Lorenzoe Mackenzieche chiude la sessione diurna al PalaWanny di. 17.17 Ben ritrovati amici di OA Sport. J.J. Wolf si è qualificato per la prima volta per una semifinale Atp rimontando Bublik con il punteggio di 3-6 7-5 6-1. 16.40 Terzo set ...