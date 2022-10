Inter | 6 5 milioni a Skriniar per il rinnovo | potrebbero non bastare

(Di venerdì 14 ottobre 2022) L’proverà a convincere Milana rimanere in nerazzurro. E’ in programma per la prossima settimana l’incontro con gli agenti del difensore slovacco e il club proporrà l’offerta da 6.5di euro a stagione per il. Il giocatore dovrà riflettere su questa proposta che si avvicina a quella del Psg, che però ammontava a 7.5più bonus. Per cui questi soldi, tanti,non. SportFace.

Ci sono 40che ballano, bonus compresi, in attesa di giudizio. I soldi spesi dall'per Robin Gosens, storia dello scorso gennaio: 15 più 10 di bonus, il via libera dell'Atalanta per rispettare una ...Calciomercato Juventus, effetto dominoe 90che cambiano tutto: l'ultima indiscrezione dalla Spagna è travolgente. Manca sempre meno al fischio d'inizio di un derby della Mole che potrebbe rappresentare l'ultima spiaggia per ...A causa di alcune vicissitudini riscontrate al Psg, Achraf Hakimi non farebbe altro che tornare al Real Madrid oppure riapprodare eventualmente all'Inter ...È tornato a brillare e a far sognare Lautaro Martinez con una prestazione da leader assoluto- Intanto per il futuro ecco 90 milioni ...