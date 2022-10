Imu | torna la “doppia esenzione” per i coniugi | ecco come funziona

Esenzioneprima casa per entrambi gli immobili: disparità tra coniugi e conviventi La Corte Costituzionalesulla spinosa questione della doppia esenzioneper i coniugi che vivono in due ...... limitando loro quelle molteplici esenzionisulle prime case di cui gode invece chi non ha ...quindi la doppia esenzione, anche all'interno dello stesso Comune. La questione risolta ieri dalla ...Per la Consulta è illegittimo il riferimento al nucleo familiare nella doppia esenzione dell'IMU in quanto penalizza coniugi e unioni civili.Niente Imu su prima casa per i coniugi con residenza diversa: sentenza storica della Corte costituzionale. Ecco le novità ...