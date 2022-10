Il Negroni sbagliato è diventato un meme grazie a Emma D' Arcy di House of the Dragon

Lei è Emma D'Arcy , la Rhaenira adulta di House of the Dragon (attualmente in onda su Sky in mondovisione) e il drink in questione è il: l'attrice, con voce suadente in un dialogo ...Il video in cui Emma D'Arcy, con voce suadente, svela il suo drink preferito è diventato virale su TikTok. L'attrice, che interpreta Rhaenyra ...Un video di TikTok in cui due protagoniste della serie prequel de Il Trono di Spade si scambiano commenti sui loro cocktail preferiti ha fatto impazzire i fan ...La star di House of the Dragon ha rilanciato su TikTok il suo cocktail preferito, complice anche una seducente pronuncia. Ecco la sua storia e la sua ...