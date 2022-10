Elon Musk stacca i satelliti all’Ucraina? “Non posso pagare sempre io”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ucraina addio:avvisa che non è più in grado di sostenere i costi della cruciale rete di comunicazione garantita dai circa 20mila terminali satellitari Starlink donati al paese invaso dai russi. Lo scorso settembre l’uomo più ricco del mondo ha avvisato con una lettera il Pentagono che potrebbe mettere fine al servizio. E ciò avverrà se il ministero della Difesa statunitense non si farà carico degli oneri per decine di milioni di dollari al mese. Lo riporta la Cnn. L’imprenditore miliardario ha fatto sapere che finora la sua azienda aerospaziale, SpaceX, ha speso 80 milioni di dollari. E che i costi potrebbero superare i 120 milioni entro fine anno e i 400 nei successivi 12 mesi. Foto Ansa/Epa Aexander Becher“Non siamo nella posizione di donare altri terminalio di finanziare i terminali esistenti per un ...

chiama in causa il Pentagono e chiede un intervento diretto nella gestione delle linee di comunicazione fornite all'Ucraina. La notizia arriva appunto dalla Cnn. SpaceX di non può più sostenere i costi della rete di comunicazione garantita da circa 20mila unità satellitari - il progetto Starlink - donati in settembre all'Ucraina e chiede al Pentagono di far ...SpaceX avrebbe chiesto al Pentagono (Dipartimento della Difesa statunitense) di pagare per i terminali e la connettività Internet impiegati sul campo nella guerra in Ucraina. Questo a causa degli inge ...Elon Musk è sotto indagine federale negli Stati Uniti per la condotta tenuta nell'operazione di acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari.