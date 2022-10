Covid | report Iss | Rt sale a 1 | 30 | su anche ricoveri e intensive

ISS

Secondo i dati delotto regioni sono classificate a rischio alto , di cui 7 per la presenza di molteplici allerte di resilienza. Altre 12 sono a rischio moderato, solamente una è classificata ......settimana nel nostro Paese "8 regioni/province autonome sono classificate a rischio alto" per,... 8 riportano molteplici allerte di resilienza" si legge nel. In ... Covid-19: aggiornato report Rsa, picchi contagi come in popolazione generale ma basso impatto su ricoveri e decessi - ISS Aumentano i pazienti Covid ricoverati nei reparti ospedalieri. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale infatti al 2,4%.(Adnkronos) – I casi Covid in Italia tornano sopra 500 su 100mila abitanti. L’incidenza settimanale a livello nazionale sale a 504/100mila nel periodo 7-13 ottobre, rispetto al dato di 441/100mila del ...