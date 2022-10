Coco Gauff | tra voglia di leggerezza e desiderio di cambiare il mondo

OA Sport

In piena lotta per conquistare un posto tra le magnifiche 8 che a inizio novembre a Fort Worth, in Texas, si giocheranno le Wta Finals e il ricco montepremi di 5 milioni di dollari,ha deciso di prendersi un giorno off per visitare TwitchCon, dove ha incontrato i suoi streamer preferiti , tra cui Valkyrae - la regina di YouTube - che segue da quando aveva 13 anni. Per ...Si entra nella fase caldissima della rassegna in scena sul cemento californiano, con i quarti di finale: su tutti, spicca il match trae Iga Swiatek, terzo match di giornata; ad aprire le ... WTA San Diego 2022, Coco Gauff e Jessica Pegula avanzano. Eliminate Pliskova e Trevisan In piena lotta per conquistare un posto tra le magnifiche 8 che a inizio novembre a Fort Worth, in Texas, si giocheranno le Wta Finals e il ...Gli orari e l'ordine di gioco di venerdì 14 ottobre per quanto riguarda il Wta di San Diego 2022: occhi su Gauff-Swiatek ...