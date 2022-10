Camera | striscione anti Fontana in Aula | “No a omofobo pro Putin”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – ‘No a un presidentepro’ è loche hanno esposto sui banchi dell’di Montecitorio Alessandro Zan e Rachele Scarpa, del Pd, appena iniziata la seduta per l’elezione del presidente. Gli assistenti parlamentari, intervenuti prontamente, hanno sequestrato lo, chiaramente riferito a Lorenzo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... niente presidenze all'opposizione Chi è Lorenzo Fontana, candidato alla presidenza della: ... Tre deputati, tra cui Alessandro Zan e Rachele Scarpa , hanno esposto unoa Montecitorio ...12 minuti fa, in Aulaanti - Fontana: intervengono i commessi Non appena inizia la quarta votazione per eleggere il presidente delladei deputati tra cui Rachele Scarpa ed ...