Adolescenti e endometriosi | quando il dolore per il ciclo mestruale non è più ' normale' ?

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Come viene vissuta una patologia ancora invisibile dalle giovani? Come valutano ilprovocato dall'le? È da queste ...

Come viene vissuta una patologia ancora invisibile dalle giovani Come valutano il dolore provocato dall'leÈ da queste ...Risultati indagine APE su giovani ed: il 54% delle ragazze con dismenorrea non si è mai sottoposta a una visita ... Adolescenti, endometriosi e dolore mestruale Risultati indagine APE su giovani ed endometriosi: il 54% delle ragazze con dismenorrea non si è mai sottoposta a una visita specialistica ...Gli studi sull'impatto sociale e psicologico di endometriosi e dolore pelvico tra le adolescenti sono ancora rari nonostante l'effetto sulla qualità di .... Generalmente le pazienti con endometriosi p ...