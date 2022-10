Viola come il mare 2 si farà?

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Siamo nel pieno della messa in onda diil, la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman, in onda su Canale 5 dal 30 settembre al 4 novembre. Ma le otto puntate...

", il nuovo singolo Un brano che unisce, perfetto per scatenarsi ed essere cantano a ... Il brano, prodotto per Columbia Records/Sony Music Italy, vedeautori oltre ai due rapper, un team ...... ma anche particolarmente grandiun fantasma alla porta d'ingresso. Per quanto riguarda i ... ma in linea con il periodo e si può aggiungere anche altre sfumature di, grigio e bianco. Bisogna ..."L'Esercito Italiano da più di 60 anni continua a violare un territorio che, sotto l'aspetto paesaggistico, storico, ambientale, ha una valenza incommensurabile. (ANSA) ...Esce domani, 14 ottobre, in radio e su tutte le piattaforme digitali, “VIOLA” il nuovo singolo di Fedez e Salmo per Columbia Records/Sony Music Italy. Un ritmo travolgente, un ritornello da cantare s ...