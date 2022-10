Ultime Notizie – Ucraina | in Russia l’umore delle élite è pessimo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Mentre i due ‘mastini’ della guerra Ramzan Kadyrov e Evgheny Prigozhin hanno esultato per il nuovo corso impresso all’operazione militare contro l’lunedì, diversi esponenti dell’politica ed economica inmanifestano emozioni più fosche in interviste, a identità nascosta, con il Washington Post. I raid contro le città ucraine vengono considerati come una escalation militare in parte organizzata per nascondere i problemi dell’operazione con un impatto che tuttavia sarà solo temporaneo. Perché “è chiaro che una vittoria militare o anche solo politica non è possibile”. D’altronde, spiega un funzionario pubblico, “non lo è neanche una sconfitta. La situazione si sta trasformando in quella che negli scacchi si chiama zugzwang”. “Abbiamo iniziato a entrare in una situazione rivoluzionaria. Tutti aspettano qualcosa di ...