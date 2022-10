Terremoto nella notte a Catanzaro | fuga in strada e panico ma nessun ferito Le scuole restano chiuse

(Di giovedì 13 ottobre 2022)di oggi a. Alle 00.44, spiega l’Ingv, un evento sismico di magnitudo 4.4 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale nei pressi della costa ionica catanzarese, 11 Km a Sud diad una profondità di 36 chilometri. L‘evento è stato localizzato lungo la costa catanzarese nelle vicinanze dei comuni di Stalettì, San Floro, Borgia, Squillace. All’alba, inoltre, una scossa ha colpito la provincia di Foggia: alle 4.04 del mattino registrata una scossa di magnitudo 2.7 a 5 km da San Giovanni Rotondo a una profondità di 19 chilometri. “Fino a questo momento non abbiamo notizie di danni a cose o persone. La paura ovviamente è stata tanta ma voglio rassicurare tutta la città. Polizia locale, Vigili del fuoco, Protezione civile e Amministrazione sono in stato di allerta ...

L'Aquila, 309 morti e 1600 feritiscossa del 6 aprile 2009 LA RABBIA Non tutti i familiari delle vittime hanno voglia di parlare. In generale prevale il silenzio per evitare, ...in Calabria, la situazione. Nuove scosse in Italia, dopo il lieve sisma percepitonotte del 12 ottobre alle porte di Roma . L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha ...Terremoto nella notte in Calabria . Un sisma di magnitudo 4.4 è avvenuto nella zona della Costa Ionica Catanzarese (Catanzaro), ed ...A pochi mesi dalla conclusione della grande mostra dedicata all’arte sacra di Amatrice e Accumoli recuperata dopo il sisma del 2016, la ...