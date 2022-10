Sfida di mercato tra Juventus e Inter per il talento dell’Atalanta | i dettagli

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Giorgio Scavini si sta ritagliando un posto importante nell’Atalanta, le prestazioni offerte sono sempre state convincenti nonostante quei pochi 19 anni che, quando scende in campo, sembrano essere sempre di più. Nato come difensore centrale, sotto la guida di Gasperini l’abbiamo visto allargare i propri orizzonti. Il calcio proposto dal tecnico piemontese è noto per essere molto dinamico, fluido con continui scambi di posizione. Foto: Getty CalcioAtalanta Scalvini E Scalvini sembra in grado di adattarsi molto bene a tutte le richieste del proprio allenatore. Questa stagione ha collezionato 6 presenze mettendo a referto un gol preziosissimo all’Olimpico contro la Roma di Mourinho. Tutto questo non può che far finire il suo nome tra i taccuini delle squadre più prestigiose. Secondo quanto raccolto ...