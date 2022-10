River Plate | UFFICIALE | Gallardo lascia 'E' finito un ciclo | una delle decisioni più difficili'

Goal.com

Commenta per primo Marcelo Gallardo e il, una storia d'amore lunga 8 anni e destinata a chiudersi a dicembre , alla scadenza naturale del contratto. L'allenatore argentino ha annunciato in conferenza stampa il suo prossimo addio ...Commenta per primo Enzo Fernández è stato il colpo di mercato del Benfica che lo ha prelevato dal, battendo anche il Milan . Ora sull'argentino è forte l'interesse del Barcellona . Sport rileva che i catalani hanno osservato il giocatore nel match tra Paris Saint - Germain e Benfica e ... La fine di un’era: Gallardo annuncia l’addio al River Plate L'allenatore del River Plate Marcelo Gallardo ha annunciato in conferenza stampa che non rinnoverà il contratto in scadenza a dicembre 2022 ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...