Il Sannio Quotidiano

Pro Vita & Famiglia chiama e la politica risponde. Tra i neoeletti al nuovonon sono mancati i riscontri rispetto alle proposte della onlus nel campo della terza età.legale e al ddl. "...C'è una proposta di legge sulla montagna che era all'esame del, e c'è la riforma di Roma ... anche per contrasti interni al centrosinistra: oltre all'affossamento del ddl, si ricorda la ... Parlamento: Zan, ‘nomi destra per presidenti minaccia a comunità Lgbt+’ Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "I nomi della destra per la presidenza delle Camere sono una minaccia per la comunità Lgbt+. La Russa urlava 'culattone' contro un studente, Fontana negava l ...La sinistra sotto choc per la batosta elettorale fa coming out sui gay e rivela la sua ipocrisia, dal greco hypokrisis: «Simulare, sostenere una parte per guadagnarsi la simpatia o i favori di una o p ...