“Non c’è niente!” GF Vip 7 | produzione subito avvertita | brutta sorpresa per i concorrenti

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Giovedì 13 ottobre il GF Vip 7 torna in diretta con una nuova puntata. Puntata dove ci sarà la prima eliminazione al televoto di questa edizione (senza considerare quella di Giovanni Ciacci, mandato via per le frasi a Marco Bellavia). Questa sera per uno dei vipponi finiti in nomination arriverà il momento di lasciare definitivamente la Casa. A rischio permanenza al GF Vip 7 sono Gegia, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Giaele De Donà e Nikita Pelizon, nominati dagli altrinella puntata di lunedì scorso. Stasera, dunque, si giocheranno il “tutto per tutto” al televoto de come sempre spetterà al pubblico decretare il nome del nuovo eliminato. Leggi anche: “Sei lo schifo dell’Italia”. GF Vip 7, Carolina Marconi sente tutto. Poi cosa succede nella casa GF Vip 7, risveglio amaro per i vipponi Di questi cinquea ...