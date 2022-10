Juve | i 6 giocatori più deludenti

(Di giovedì 13 ottobre 2022) I problemi dellae i seipiùda inizio stagione: da Bremer a Locatelli e Vlahovic I problemi delladi questa stagione sono molti. Su La Gazzetta dello Sport. Fabio Licari ha fatto un elenco deiche stanno deludendo maggiormente, ognuno dei quali con motivazioni specifiche BREMER – «Era implacabile. Ora è timido e fuori forma» ALEX SANDRO – «Anonimo, lento, debole in difesa» PAREDES – «Imposta poco e non si prende responsabilità» LOCATELLI – «Vaga senza ruoli definiti. Non va perso» KOSTIC – «Poco spazio e niente cross. Paga il caos» VLAHOVIC – «Spalle alla porta è è solo e isolato. Così si deprime» L'articolo proviene da Calcio News 24.

TORINO - Pena no, perché pena fa già lae perché comunque è dura fare pena quando guadagni 9 milioni l'anno. Però, forse, un minimo di ... C'è un limite anche agli alibi, per icome per i ...

Andrea Agnelli è letteralmente furioso per il periodo che sta attraversando la Juventus. Pronte scelte drastiche da parte della società.