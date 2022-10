“GF Vip 7” | cosa succederà nella puntata di stasera

Leggi su tvzap

(Di giovedì 13 ottobre 2022) News Tv. GF Vip anticipazioni 13 ottobre 2022. Una nuovadel reality show di Canale 5 andrà in ondaserata di oggi, giovedì 13 ottobre, alle ore 21.15. Siamo arrivata all’ottava: dopo la grande bufera che ha portato all’uscita di ben tre concorrenti nel giro di una settimana, ora il pubblico sta iniziando a decidere per chi fare il tifo. GF Vip, le anticipazioni delladi oggi 13 ottobre 2022: chi rischia l’eliminazione AntoFiordelisi ha ottenuto l’immunità grazie ai voti del pubblico da casa, che la incoronano come la favorita. Un risultato che le ha permesso, oltre all’immunità, di decidere il primo nominato della serata: la scelta è ricaduta su Gegia. Anche Daniele, George, Carolina ed Elenoire non rischiano l’eliminazione. Sonia ha scelto come al solito di ...