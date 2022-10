Fdi | Renzi | ' su fratello Donzelli misura sproporzionata | ma conosco Pm Firenze'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Oggi i Pm dihanno mandato in carcere ildi un importante parlamentare di Fdi. Lasembrarispetto alla pericolosità sociale del presunto reato. Mabene quei Pm e il loro metodo di lavoro". Così Matteosu Fb. "Il parlamentare in questione ha strumentalizzato in modo becero, per anni, le vicende della mia famiglia e delle famiglie di altri colleghi. Io oggi non utilizzerò il suo stesso stile. Perché io sono garantista, davvero. E perché credo che strumentalizzare i guai altrui tirando in ballo le famiglie sia indecente. Noi siamo orgogliosamente diversi da loro. Noi siamo ora e sempre per la civiltà, e per il garantismo".