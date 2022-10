El Kaouakibi operato a Villa Stuart I tempi di recupero

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Sedici minuti in campo contro il Cosenza, l’ultimo spezzone di una gara persa male dal Benevento. L’esperienza di Hamza Elcon la maglia giallorossa finora si limita a questo. Il difensore italo-marocchino da quel momento in poi ha accumulato una serie di panchine e tribune, tra la gestione targata Caserta e quella griffata Cannavaro. Di fatto il nuovo allenatore non lo ha mai avuto a disposizione a causa di un problema al ginocchio che lo stava tormentando. Nella tarda serata di ieri l’ex Bologna e Pordenone ha aggiornato tutti sulla sua situazione attraverso un post su Instagram. Le foto lo ritraggono su un letto della clinica romanacon il ginocchio sinistro fasciato. “12/10/2022 sono pronto a ripartire??– recita la didascalia – Sono stati mesi duri e difficili per me in cui ho ...