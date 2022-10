Budget Cap Red Bull | Wolff non ci sta | “Sbagliato parlare di violazione minore | impatto è importante”

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022) In questi giorni, in Formula 1 tiene banco il caso legato alladelcap da parte di Aston Martin ma soprattutto Red. Unacertificata dalla Federazione, che ha parlato diprocedurale nel primo caso, e di spesa eccessiva nel secondo, con le sanzioni che verranno calcolate e certificate dalla Costa Cap Administration prossimamente. In ogni caso, la definizione che viene usata, ovvero di “” da parte della scuderia di Milton Keynes, secondo Totonon è assolutamente corretta. Come riportato da planetf1.com, infatti, secondo il team principal della Mercedes: “Se si spendono cinque milioni di dollari in più, l’sul campionato è di rilievo. Noi ad esempio spendiamo tre ...