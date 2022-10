Benzina | Qe | prezzi in salita | self a 1 | 706 euro

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 13 ottobre 2022) ROMA –ancora in crescita per i carburanti: secondo Quotidiano energia il prezzo medio nazionale praticato dellain modalitàè 1,706al litro (1,701 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,688 e 1,720al litro (no logo 1,693). Il prezzo medio praticato del dieselsi posiziona a 1,889al litro (contro 1,872), con le compagnie tra 1,882 e 1,906al litro (no logo 1,877). Quanto al servito, per lail prezzo medio praticato va a 1,850al litro (1,844 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticanotra 1,777 e 1,920al litro (no logo 1,747). La media del diesel servito sale a 2,023 ...