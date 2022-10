Ucraina | Putin apre a incontro con Biden che frena | “Dipende”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Penso” che Vladimir“sia un attore razionale che ha sbagliato completamente i calcoli”. Si è espresso così Joein un’intervista alla Cnn riguardo quella che per il Cremlino è una “operazione militare speciale” in. Quanto a un eventuale, “rà da cosa vorrà discutere”. La Russia non esclude la possibilità di untra il presidente russo e quello americano a margine del prossimo G20 e valuterà la proposta nel caso arrivasse. L’apertura è arrivata ieri, con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che – nel corso di un’intervista all’emittente Rossiya 1 Tv – ha sottolineato come la Russia accolga sempre con favore qualsiasi proposta di colloquio finalizzato al raggiungimento della pace.Il presidente ...

Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, sta "agendo in maniera brutale" in Ucraina, e "ha commesso crimini di guerra". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una intervista esclusiva con l'emittente "Cnn". "In Ucraina ha agito in maniera brutale. Penso che abbia commesso crimini di guerra. E quindi non vedo alcuna logica per incontrarlo in questo momento", ha detto il presidente degli Stati Uniti. "Nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina", ha messo quindi in evidenza il presidente Usa criticando Putin per aver commesso atti brutali e crimini di guerra. "Ha sbagliato i calcoli" con l'invasione.