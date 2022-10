Temperature a Napoli | c' è da preoccuparsi?

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Benvenuti amici di , ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi ae non solo? Inziamo subito!Il meteo dioggi è caratterizzato da una leggera pioggia e un'umidità del 52%. La temperatura media è di 22.65°C, con una minima di 16.66°C e una massima di 23.05°C. Il vento soffia a una velocità di 2.75km/h, ed è prevista una percentuale di nuvolosità del 72%. Oggi apotete godervi una piacevole passeggiata sotto la pioggia. Avellino Il meteo per Avellino indica nuvolosità variabile con forti schiarite, una temperatura media di 22.15°C, una minima di 13.44°C ed una massima di 23.46°C. Il vento soffierà con una velocità media di 1.44km/h ed avrà una percentuale di umidità del 43%. Oggi a Avellino potrai dedicarti allo shopping nei vari negozi ...

...Dell'Oste Le fasce geografiche Il Paese è diviso in sei aree climatiche a seconda delle... In mezzo, le grandi città: Agrigento, Reggio Calabria, Messina o Trapani nella zona B;, ...in lieve calo nei valori minimi, comprese sutra 15°C e 24°C. CONTINUA A LEGGERE Tendenza meteo per la settimana L'impulso instabile che nella giornata di domani raggiungerà il ... Meteo Napoli: oggi poco nuvoloso, Giovedì 13 pioggia, Venerdì 14 poco nuvoloso Meteo per Mercoledì 12 Ottobre 2022, Napoli. Giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, temperatura minima 17°C, massima 25°C ...Previsioni meteo per Napoli. Giornate nuvolose, con poco spazio al sole fino a Mercoledi 12, piogge Giovedi 13 ...