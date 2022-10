Spalletti | «Osimhen deve giocare di più per la squadra Kvara bravissimo nel difendere»

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Al termine di Napoli-Ajax, l’allenatore del Napoli, Luciano, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito un resoconto da Tuttomercatoweb.com. Siete un modello vincente di un calcio italiano che soffre tantissimo. «E’ una sua considerazione? E’ una domanda troppo difficile, la risposta è semplicemente che i ragazzi hanno fatto una cosa eccezionale, portando alle stelle l’orgoglio del popolo napoletano. Il loro entusiasmo ci dà soddisfazione». Cosa c’è da migliorare? Il calo dopo il gol dell’Ajax? «Bisogna lavorare in maniera corretta, si vedranno le cose fatte bene e quelle fatte male, ma l’Ajax ha fatto vedere che livello di calcio gioca, non è che noi abbiamo abbassato il livello o siamo stati spettatori visti i risultati fatti, ma aver passato un girone contro squadre del genere alla quarta partita è un merito dei giocatori che l’hanno fatto con un calcio ...

Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera, Anguissa (4' st Ndombelè), Lobotka, Zielinski (43' st Gaetano), Lozano (31' st Politano), Raspadori (4' st), Kvartskhelia (31' st Elmas). All.Gli uomini diriprendono le redini del match e al 62' calano il tris. Tocco di mano di ... L'altalena di emozioni non si ferma e alla festa si iscrive anche il rientrante. Il nigeriano,...Luciano Spalletti però preferisce condividere i meriti ... loro sono arrivati davanti al portiere". Il ritorno in campo di Osimhen ha anche evidenziato come cambia la proposta di gioco quando il ...