Sneijder | “Barcellona-Inter? Occasione per una notte magica”

... Wesleyha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Sono molto contento che Calhanoglu abbia trovato quell'angolino perfetto in Inter -. Non mi piace fare il ...Sull'arte della simulazione si era già espresso: 'Messi Aci sono tanti teatri, ... ma quando al 28' è stato espulso Motta, Mou non ha tolto una punta, ha avanzatocentravanti, ha ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Barcellona-Inter, tra passato e presente l’ex centrocampista ha dato la sua opinione sulle sfide tra le due formazioni Questa sera alle ore 21 al Camp Nou scenderanno in campo Barcellona e Inter e la ...