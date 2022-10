“Nessuno può farlo” | Ronaldo | sentenza netta e annuncio sul futuro

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La stagione di Cristianoal Manchester United non va nel migliore dei modi, ma adesso le cose potrebbero cambiare. Il gol numero 700 con i club è stata una piccola gioia per Cristianoin un inizio di stagione decisamente complicato. Il rapporto con il nuovo tecnico del Manchester United Erik ten Hag non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.