Napoli - Ajax | pillole di pagelle | tridente super | arbitro bocciato

di Monica Scozzafava, inviata aUn'altra partita dominata quella degli azzurri che conquistano la qualificazione con due turni di anticipo Non c'è storia neanche al ritorno tra, con gli azzurri che conquistano la qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo. Se in Olanda era finita con una goleada (sei gol) al Maradona la banda Spalletti ne segna tre: ...Ilè già agli ottavi di Champions League. Sicuro della qualificazione, sicuro di averla meritata: 12 punti in 4 partite, 17 gol segnati, un dominio. Nemmeno la voglia di rivalsa dell', ...Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha rilasciato le consuete dichiarazioni post partita ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro l’Ajax. Queste le sue parole. “Si, non poteva ...Anche con l’Ajax la squadra di Spalletti ha giocato un’ottima partita, anche se ha subito due gol, di cui quello su rigore assolutamente regalato dal direttore di gara, il tedesco Zwayer. Anguissa: ...