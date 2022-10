Napoli-Ajax 4-2 | un altro bel poker e gli azzurri di Spalletti già agli ottavi

Altra grande partita del, che al Maradona batte 4 - 2 l'e si qualifica per gli ottavi di Champions League. Grande avvio della squadra di Spalletti, subito in gol con Lozano servito magistralmente da Zielinski. Il ...Diretta: cronaca live 90' - 4 - 1: errore in disimpegno di Blind che perde palla pressato da Osimhen: il nigeriano si ritrova a tu per tu con la porta avversaria e chiude di ...Il Napoli è un rullo compressore anche in Champions e asfalta l’Ajax con il punteggio di 4-2. La squadra di Spalletti parte forte e segna dopo 4 minuti con Lozano, una splendida rete la sua ...Il Napoli si è qualificato per gli ottavi di finale della Champions League. Nella quarta giornata del gruppo A i partenopei hanno battuto 4-2 l'Ajax e staccano il pass per gli ottavi di finale con due ...