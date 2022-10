Metro leggera | messa in tensione della linea aerea di contatto

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi comunica che durante il giorno 14 ottobre 2022, dalle ore 09.00 alle 16.00, saràinladinuova filoviacittà di Avellino intera tratta. Per qualsiasi esigenza o segnalazioni urgenti dovrà essere preliminarmente contattato il Centralino del Comune di Avellino al 327/0699481 – fisso 08252001, oppure il Comando di Polizia Municipale allo 0825.200726, Posta Certificata PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it. Il Sindaco Gianluca Festa L'articolo proviene da Anteprima24.it.

