La torre israeliana che ricorda un po’ l’Occhio di Sauron

JoiMag

Come Gelsinger, anche per l'ingegnerasi tratta di un ritorno a Intel dove aveva ... Ladi controllo e la sala di microchirurgia La produzione è di una tale complessità da richiedere ...Osservato dalla piattaforma in cima allaalta 291 metri, il villaggio olimpico è una miriade ... cinque decenni fa era la casa della delega - zione. Un cartello blu riporta l'invito, ... Come conciliare particolarità e universalità: il diluvio e la torre di Babele Apertura al Medio Oriente, Tel Aviv è la risurrezione di Giaffa, antica città di Israele di cui oggi, il suo tratto distintivo è l’architettura Bauhaus.Qualche thriller, una punta di horror, un paio di drammi (con tocco esotico annesso) per chiudere con una risata ...