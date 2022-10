Italia seconda dopo la Francia per donne manager e in cda

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) ROMA – Nel 2021 il rapporto tra il tasso disoccupazione delledi 25-49 anni con figli in età prescolare e il tasso di occupazione di quelle senza figli si attesta al 73%, in lieve diminuzione (-1,2 punti percentuali) rispetto all’anno precedente. Alla fine del 2021, l’occupa laposizione in Europa (38,8%)la(45,3%) per presenza femminile nei consigli di amministrazione e nei ruoli di alta dirigenza delle grandi società quotate in borsa. Lo rivela l’Istat nel suo Rapporto sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’Onu. Ancora ridotti i ruoli di amministratore delegato (1,9%) e presidente (3,5%), che rappresentano rispettivamente il 2,4% del valore totale di mercato delle imprese quotate e il 20,7% della capitalizzazione complessiva. Nel 2021, ...

OA Sport

L'Extra è laopportunità per rimettere in corsa i numeri giocati. Per farlo bisogna aggiungere un euro alla puntata. Con l'esordio della possibilità bis di vincita è cambiata anche l'ora di ...... il fondatore di Fratelli d'potrebbe diventare ministro della Difesa, degli Esteri o dello ... Che quindi potrebbe spostarlo nei ministeri di peso adelle richieste degli alleati. ... Ciclismo su pista, Italia seconda nelle qualificazioni dell'inseguimento a squadre ai Mondiali. Ganna e compagni dietro ai britannici Non si trova soluzione per le presidenze di Camera e Senato. Salta il vertice di maggioranza. Salvini e Berlusconi pretendono solo ministeri di peso ...Il presidente della Simeu: "Ogni giorno due episodi di violenza contro il personale sanitario che bloccano l'attività, ma non possiamo scioperare" ...